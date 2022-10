Jaką koncepcję ma Zdunek Wybrzeże? Gdańszczanie mogą postawić na młody i bardziej wyrównany skład. Będzie trudno o lidera

Jensena nie będzie, ale kibice zadają sobie pytanie co z Lahtim i Gałą. Pojawiły się głosy, że i oni mogą zerwać wcześniejsze porozumienia z klubem i przenieść się gdzie indziej. W przypadku Fina mówi się o powrocie do Orła Łódź, natomiast Gała jest łączony z PSŻ-em Poznań, który w tym roku awansował do eWinner 1. ligi. Prezes Tadeusz Zdunek jest na tyle zniesmaczony tymi doniesieniami, że sam nie wie na czym stoi i powoli staje się zmęczony całą sytuacją.

Nie można więc wykluczyć, że w przyszłym sezonie w Gdańsku nie będzie ani Lahtiego, ani Gały. W związku z tym... Wybrzeże musi zakontraktować czterech seniorów, zawodnika do lat 24, dwóch młodzieżowców i zawodnika rezerwowego. Choć z drugiej strony, w zaistniałej sytuacji dużo bardziej prawdopodobne stało się pozostanie Wiktora Trofimowa. Natomiast jest to oczywiście rzecz niespotykana, niespodziewana i niestety pokazująca realia w polskim żużlu, gdzie slogan "słowo ważniejsze od pieniędzy" nie występuje.

Jeśli chodzi o konkretne nazwiska, to "Przegląd Sportowy" wskazał Madsa Hansena i Michaela Jepsena Jensena. Trudno powiedzieć, by byli to zawodnicy o porównywalnej klasie do Rasmusa Jensena, ale w tym momencie Wybrzeże nie może wybrzydzać. Na rynku transferowym pozostało naprawdę niewielu wartościowych zawodników. O ile jeszcze z zagranicznymi może być względnie łatwo, o tyle problem pojawi się w momencie potwierdzenia odejścia Gały, bo jednak o solidnego Polaka w tych czasach bardzo trudno. Z naszych ustaleń wynika, że kimś takim mógłby być np. Grzegorz Zengota, który ma za sobą przyzwoity sezon w ROW-ie Rybnik (średnia 1,904, co dało mu 17. miejsce w lidze). Wychowanek Falubazu Zielona Góra jest jednak łączony przez Wilki Krosno, z którymi Wybrzeże nie ma najmniejszych szans rywalizować.