Jaka pogoda będzie pod koniec maja? Prognoza 26.05-1.06.2019 [wideo]

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie duże. Postępujące od północy województwa słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C na północy województwa do 18°C na południu. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

27/28 - 28.05 (poniedziałek/wtorek - wtorek) Zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C, nad morzem około 10°C. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby zmienny, w ciągu dnia przechodzący na kierunki północne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Silne zamglenia, nad ranem miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C, nad morzem około 11°C. Wiatr słaby zmienny.

W dzień zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, w południowo-wschodniej części województwa lokalnie burze. Po południu postępujące od północy większe przejaśnienia i stopniowy zanik opadów. Temperatura maksymalna od 15°C nad morzem do 20°C na południu województwa. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, stopniowo słabnący, nad morzem oraz w czasie burz porywisty, z kierunków zachodnich.

28/29 - 29.05 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie całkowite, po południu nad morzem większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, w ciągu dnia zanikające. Prognozowana wysokość opadów deszczu lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków północnych.

29/30 - 30.05 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, nad morzem około 8°C. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, w ciągu dnia skręcający na południowy.

30/31 - 31.05 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Okresami przelotny deszcz, możliwe burze. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Temperatura maksymalna od 13°C nad morzem do 18°C na południowym wschodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków południowych, skręcający na północno-zachodni i zachodni.

31.05/01.06 - 01.06 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego lub dużego. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, nad morzem około 9°C. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z kierunków zachodnich.

