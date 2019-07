Jaki jest ruch na pomorskich drogach? Generalny pomiar ruchu na drogach policzy samochody.

Zobacz także: RAPORT DROGOWY. Informacje drogowe z województwa pomorskiego: Wypadki, utrudnienia, korki.

Największe problemy z wydajnością ma oczywiście Obwodnica Trójmiasta, co aktualnie, w sezonie wakacyjnym, można zaobserwować niemal codziennie. GPR 2020 da za pewne odpowiedź na pytanie, czy Obwodnicę Trójmiasta trzeba będzie rozbudować, czy sytuację na niej w wystarczający sposób poprawi planowana do końca 2023 roku budowa tzw. Obwodnicy Metropolitalnej.

Przypominamy również, że GDDKiA szykuje duże zmiany w oznakowaniu autostrad i ekspresówek. Będą one dotyczyć głównie zjazdów z tych dróg. Na ich oznakowaniu pojawią się strzałki z numerami. Dzięki temu nie będzie trzeba pamiętać nazwy, tylko liczbę, a dodatkowo właśnie dzięki tym wartościom będzie można określić np. za ile zjazdów jest ten nasz.

Pomocne we właściwym wyborze pasa do zjazdu będą z kolei strzałki umieszczone nad tablicami kierunkowymi, znajdującymi się bezpośrednio nad pasami ruchu. Są one jednakowej wielkości, a konkretna strzałka będzie się odnosić do określonego pasa.