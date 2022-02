Jaki procent pracy przewozowej w 2022 roku pokryją wpływy z biletów? W Gdańsku zakłada się wzrost

Jaki procent pracy przewozowej w 2022 roku pokryją wpływy z biletów?

Patrząc na wszystkie województwa, w 2022 roku wskaźnik mieści się w przedziale 30-40%. Według założeń w bieżącym roku największe wpływy ze sprzedaży powinny odnotować Kraków (46,8%), Lublin (43,70%) oraz Łódź (42,49%). Jeśli chodzi o największy przeskok, patrząc na ubiegły rok, na pierwsze miejsce przesunie się Lublin. To właśnie tam zakłada się wzrost aż o 19,2%. W Gdańsku wpływy z biletów w br. mają wynieść 25,97%. W porównaniu do 2021 roku jest to wzrost o 4,43%. Na ten moment zakłada się, że najwięcej za komunikację miejską po raz kolejny zapłaci samorząd w Zielonej Górze. Wskaźnik procentowy w tym mieście ponownie nie przekroczył nawet 20%, choć mimo to wzrósł o niecały 1% (18,51%).