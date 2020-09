Jakie auta jeździły po Trójmieście w latach 90.? Zobaczcie galerię archiwalnych zdjęć

Fiaty, polonezy i daewoo - te pojazdy panowały na ulicach Trójmiasta w latach 90. Na pamiętających jeszcze komunizm dziurawych drogach dopiero co pojawiały się korki. Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze nieco ponad 20 lat temu na archiwalnych zdjęciach. PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ