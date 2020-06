Jakie będzie lato 2020 w Polsce? Prognoza pogody IMGW na wakacje

- Prognozujemy bardzo ciepłe lato – mówi Grzegorz Walijewski , rzecznik prasowy IMGW-PIB w Warszawie. - Od czerwca do sierpnia, średnia temperatura powietrza w Polsce będzie powyżej normy, na co wskazują analizy wszystkich modeli pogodowych. W normie prognozuje się opady.

Czerwcowa, całodobowa norma dla Gdańska, ustalana na podstawie pomiarów z ostatnich 30 lat, mieści się pomiędzy 14,6 st. C a 15,5 st. C. Natomiast prognoza instytutu na rozpoczęty właśnie miesiąc wynosi 16,6 st. C. W ub. roku wyniosła 20,3 st. C z jednostkowym pomiarem w wysokości 34,5 st. C w cieniu.

- Początek czerwca będzie charakteryzował się średnimi i wysokimi stanami wody w dorzeczu Wisły i rzek Przymorza – dodaje Grzegorz Walijewski. - Będzie się to wiązało ze spływem wód opadowych, po opadach deszczu w maju. Czerwiec, według orientacyjnej prognozy meteorologicznej, będzie suchym i ciepłym miesiącem. Oznaczać to będzie realny powrót zagrożenia suszą hydrologiczną w zlewni Wisły.

Pogoda w lipcu 2020 na Pomorzu: bardzo ciepło i burzowo

W lipcu oraz sierpniu dla całego Pomorza przewiduje się bardzo ciepłą i burzową pogodę. Dla Gdańska w lipcu norma mieści się w widełkach pomiędzy 16,7 st. C a 18,7 st. C, natomiast tym roku średnia temperatura ma wynieść 19 st. C i być o 1,3 st. C wyższa od ubiegłorocznej. Z kolei dla sierpnia prognozuje się średnią miesięczną 18,4 st. C przy normie pomiędzy 17,3 st. C a 18,7 st. C.