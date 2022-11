Jakie kierunki lotnicze najczęściej wybierają Polacy na święta? Ile kosztują bilety? Nietypowe święta coraz bardziej popularne

Gdzie Polacy najczęściej lecą na święta? - Gdańsk

Od 19 do 25 grudnia 2021 roku według statystyk najwięcej pasażerów Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy wybrało Warszawę. Loty do stolicy Polski świadczą o tym, że pasażerowie potraktowali to miasto jako "przystanek" przed dalszą podróżą. Na trzecim miejscu znalazł się Kraków. Jeśli chodzi o loty za granicę, to najwięcej gości przyjął Port lotniczy Londyn-Luton (846 osób). W pierwszej dziesiątce znalazł się również Port lotniczy Londyn-Stansted. To obecnie czwarty co do wielkości port lotniczy Wielkiej Brytanii. Według brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS) w 2017 roku w ich państwie mieszkało 1,21 mln Polaków - był to rekordowy wynik. W 2021 ta liczba zmalała do niecałych 700 tys. W pierwszej dziesiątce najczęściej wybieranych kierunków w okresie świątecznym z gdańskiego lotniska znalazły się m.in. Sztokholm, Oslo oraz Hamburg. Dokładne statystyki znajdują się w "galerii".