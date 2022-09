Jakie są kary za palenie śmieciami i odpadami? W 2022 roku tylko w Gdańsku wystawiono prawie 140 mandatów

Palenie śmieciami- jakie są konsekwencje? Ile wynoszą kary za palenie śmieciami?

W bieżącym roku do WIOŚ w Gdańsk u wpłynęło 39 wniosków dotyczących nielegalnego spalania odpadów. W 13 przypadkach sprawy zostały przekazane do właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z uwagi na podejrzenie spalania odpadów w paleniskach domowych.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku posiada kompetencje do kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami czy spraw związanych z powietrzem - informuje "Dziennik Bałtycki" Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. - Należy zaznaczyć, że spalanie odpadów może odbywać się tylko w spalarniach i współspalarniach odpadów po uzyskaniu zezwolenia marszałka województwa. Każde więc spalanie odpadów bez zezwolenia jest sankcjonowane karami.

- W ramach tych działań w 2 przypadkach pobrano do badań popioły do analiz - dodał Radosław Rzepecki. - W wyniku kontroli w 10 sprawach na sprawców nielegalnego spalania odpadów nałożono grzywny w drodze mandatu karnego. W prawie wszystkich sprawach nałożono maksymalną wysokość kary, to jest 500 złotych.

Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Mandaty głównie były wymierzone za spalanie niezorganizowane (beczka, pryzma), najczęściej odpadów opakowaniowych np. plastyki czy folie.

Kto odpowiada za kontrolę tego, czym pali się w domach?

- Uprawnienia do tego czym się pali w domostwach, należą do właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - dopowiada Radosław Rzepecki z Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. - Organ ten może upoważnić do kontroli także Straż Miejską (Gminną).