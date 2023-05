Jakie są skuteczne sposoby na rzucenie palenia? Dziś Światowy Dzień bez Tytoniu i kolejna szansa, żeby zerwać z nałogiem

O czym warto pamiętać przy rzucaniu palenia? Jakie okoliczności wziąć pod uwagę i jak przygotować się do tego procesu? Oto kilka podpowiedzi, które ułatwią wam trudną drogę do zerwania z nikotyną >>>

Dane Światowej Organizacji Zdrowia są bezlitosne. Każdego roku z powodu palenia papierosów umiera ponad 8 mln ludzi, a nikotyna oraz substancje zawarte w papierosach przyczyniają się do rozwoju wielu groźnych nowotworów. O czym powinniśmy pamiętać 31 maja i jak skutecznie zerwać z nałogiem?

Ceny papierosów stale rosną. Za najtańsze papierosy obecne na rynku musimy zapłacić 13 zł, a mimo to badania pokazują, że palących w Polsce przybywa. Niektórzy robią to tylko okazjonalnie, ale co trzeci obywatel naszego kraju zmaga się z nałogiem. Sytuacja uległa pogorszeniu wraz z wybuchem pandemii. Najnowsze badania Polskiej Akademii Nauk pokazują, że 28,8 proc. Polaków: 30,8 proc. mężczyzn i 27,1 proc. kobiet regularnie pali papierosy. Skutki mogą być dramatyczne, bo u każdego palacza ryzyko niektórych schorzeń jest dużo większe niż u tych, którzy nie są uzależnienie od nikotyny.

Najczęstsze choroby spowodowane paleniem papierosów. Ile lat krócej żyją palacze?

WHO, co roku publikuje raporty, z których jasno wynika, że najgorszymi chorobami, z jakimi zmagają się palacze są rak płuc, krtani, gardła oraz przełyku, ale to nie wszystkie dolegliwości zdrowotne palaczy. Z badań amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom wynika także, że zmagający się z nałogiem żyją krócej: mężczyźni o ponad 13, a kobiety o ponad 14 lat.

Na co najczęściej chorują uzależnieni od nikotyny? zawał serca

choroby płuc

nadciśnienie tętnicze

astma oskrzelowa

przewlekłe zapalenie oskrzeli

choroby trzustki

wrzody dwunastnicy i żołądka

miażdżyca

refluks żołądkowo-przełykowy

udar mózgu

osteoporoza

szybsza menopauza

Ile papierosów dziennie nie szkodzi? Co się dzieje, gdy ludzie palą?

Każda ilość wypalanych papierosów jest groźna dla naszego organizmu. Ponad milion osób rocznie umiera z powodu tzw. "biernego palenia". Dlaczego? W dymie z papierosów znajduje się aż 4 tysiące substancji chemicznych, z czego 70 z nich jest rakotwórczych. Niebezpieczne są także e-papierosy, które wydzielają szkodliwe związki po podgrzaniu i jak dotąd nie pojawiły się żadne badania, potwierdzające ich lepszy wpływ na zdrowie.

Jak skutecznie rzucić palenie? Kilka sprawdzonych sposobów

Nie ma jednego złotego rozwiązania, z którego można skorzystać i z dnia na dzień zerwać z nałogiem. Często to długotrwały proces, a próby podejmowane przez palaczy mogą skończyć się fiaskiem. Najważniejsze to nie poddawać się i próbować różnych metod, bo nikotyna może nas zabić. Uzależnienie od palenia jest jak każde inne, więc przy okazji prób chęci odstawienia papierosów pojawia się głód, a wraz z nim magiczne myślenie, że "zapalę tylko jednego papierosa" lub "tylko raz się zaciągnę", co w naturalny sposób z powrotem buduje naszą "więź" z nikotyną.

Z jakich sposobów warto skorzystać przy rzucaniu palenia? Zebraliśmy je w kilka punktów, dzięki którym może być wam łatwiej zerwać z nałogiem.

Zobacz także:

Przygotowania do sezonu na wrocławskim kąpielisku