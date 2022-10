Jakie warunki atmosferyczne czekają nas w listopadzie? Długoterminowa prognoza pogody na listopad 2022

Długoterminowa prognoza pogody na listopad 2022

Pogoda w listopadzie 2022 roku to znaczne obniżenie temperatury powietrza w porównaniu do października - od 4 do maksymalnie 7 C st. Czekają nas także częstsze opady atmosferyczne, średnia 76 mm jest wyższa niż zwykle w tym miesiącu. Listopad bieżącego roku to także pierwsze opady śniegu tej jesieni, sugeruje się, że taka aura pogodowa może zająć około 4 dni w skali miesiąca.