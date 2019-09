Jakie zwierzęta urodzą się zimą w gdańskim zoo?

13 września grono zwierząt w ogrodzie zoologicznym powiększyło się o dwie kapibary. Są to małe dwóch stałych mieszkańców zoo – Ruby i Bajzla. Choć zwierzęta z tego gatunku rodzą się niewielkie (ważą od 1 do 1,5 kg) to po rozwinięciu ich waga może sięgać nawet do 65 kg, tym samym zaliczając się do największych gryzoni świata. Ich naturalnym środowiskiem występowania jest Ameryka Południowa.