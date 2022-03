Jakub Jamróg, żużlowiec Zdunek Wybrzeża Gdańsk: Czuję się, jakbym mieszkał na lotnisku. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem

Da się w ogóle myśleć o sporcie, gdy tuż za granicami naszego kraju trwa wojna?

Nie ma co ukrywać, że jest to trudna sytuacja. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, że to wszystko nie dotarło jeszcze do sportu w pełnym wymiarze. Do startu sezonu zostało jeszcze trochę czasu, więc niezależnie od tego, co się dzieje na Ukrainie, w mojej głowie i tak nie byłoby jeszcze pełnego skupienia na temat żużla. Pierwsze treningi na torze mamy za dwa tygodnie i za wcześnie się nie buzujemy. Byłoby to bez sensu. Oczywiście, nie da się o tym nie myśleć. Każdy z nas liczy, że wkrótce się to uspokoi, a my będziemy mogli w spokoju przygotowywać się do sezonu. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z 2020 roku, gdy mieliśmy przesunięty start sezonu. Chcemy normalnie żyć i funkcjonować, natomiast zdajemy sobie sprawę, że sport nie jest w tym momencie na pierwszym miejscu.