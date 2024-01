Jakub Kałuziński łączony z dużymi, piłkarskimi markami. Napoli, Galatasaray oraz Nicea obserwują byłego piłkarza Lechii Gdańsk

Jakub Kałuziński buduje solidną pozycję w lidze tureckiej

Wiek i piłkarski potencjał to solidne karty, jeśli chodzi o pozycjonowanie wartości sportowca. 21-letni Jakub Kałuziński po wypłynięciu z Gdańska do ligi tureckiej buduje swoją dobrą pozycję. Defensywny pomocnik gra regularnie w Antalyasporze, czyli jednym z czołowych klubów Süper Ligi. Wychowanek Akademii Piłkarskiej Lotosu Gdańsk (obecnie AP Orlen) od rundy wiosennej sezonu 2019/2020 był graczem ekstraklasowej Lechii. Po spadku biało-zielonych przeniósł się do kraju z Azji Mniejszej.

Na koniec stycznia 2024 toku Jakub Kałuziński ma "na liczniku" 16 meczów ligowych i trzy w Pucharze Turcji. Pozycją młodego Polaka nie zachwiała zmiana trenerów w Antalyasporze. W grudniu 2023 roku z klubem pożegnał się Nuri Şahin, urodzony w Niemczech Turek, który przez lata był gwiazdą Borussii Dortmund. Od stycznia 2024 roku kadrą zarządza 51-letni Turek Sergen Yalçın.