Jakub Kałuziński, piłkarz Lechii Gdańsk: Nie byłem zły na Łukasza, może trochę mu to wypomniałem

Zebrałeś po meczu dużo pochwał, trener był w tym bardziej powściągliwy. A jak Ty to widziałeś z boiska?

Trener ma zawsze rację i ja się trzymam jego słów. Cieszę się, że zagrałem od początku meczu, że wygraliśmy i nie straciliśmy gola. Było trochę pytań o naszą formę i grę na wyjazdach, ale fajnie, że pokonaliśmy zespół Górnika.

Tymczasem na wyjazdach Lechia przegrywa, a Ty siedzisz na ławce rezerwowych. Dlaczego?

Tak na razie wychodzi. Muszę dawać sygnał na treningach, że jestem gotowy do gry, ale decyzja należy do trenera. Na razie na wyjazdach nie grałem, ale mam nadzieję, że to się zmieni.

Bramką i asystą udanie wszedłeś do rundy wiosennej. To daje pozytywnego kopa?