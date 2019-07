Jan III Sobieski wyraźnie odmłodniał. Zakończyła się kompleksowa renowacja jednego z najstarszych pomników w Gdańsku [ZDJECIA]

Choć pomnik Jana III Sobieskiego liczy sobie już 121 lat, po remoncie zakończonym w lipcu prezentuje się jak nowy. Jego ostatnia renowacja miała miejsce 23 lata temu, dlatego Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przystąpił do ponownej oceny stanu technicznego.

Zakończenie renowacji stało się okazją do ponownego zaprezentowania wystawy, którą przed czterema laty przygotowano na 50 rocznicę sprowadzenia pomnika do Gdańska. Wystawę fotograficzną, upamiętniająca historię pomnika Jana III Sobieskiego i wydarzeń, których był niemym obserwatorem wzbogacono o fotografie porównawcze pomnika przed i po renowacji.

Przed królem stali tu germanie

Monument króla po raz pierwszy odsłonięto we Lwowie w listopadzie 1898 r. Symbolizował odniesione zwycięstwa i triumfy polskiego oręża. Kiedy po II Wojnie Światowej miasto znalazł się w granicach Związku Radzieckiego Jana III Sobieskiego przeniesiono do Polski. Od 1950 roku był ozdobą pałacu w Wilanowie, a po 15 latach ostatecznie trafił do Gdańska, choć starania o jego pozyskanie prowadził również Kraków. Tym samym stał się jednym z jego najbardziej charakterystycznych pomników. Już od 54 lat z Targu Drzewnego obserwuje życie miasta. Wcześniej, przez blisko pół wieku stał tam pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w wojnach poprzedzających zjednoczenie Niemiec.