Jan Tatarowicz z Trójmiasta rozbił bank w finale 7.edycji "Ninja Warrior". Pół sekundy dzieliło go od głównej wygranej. Internauci oburzeni

- Setne sekundy dzieliły mnie od zostania pierwszym polskim Ninja Warrior. Czuje się zdobywcą Góry Midoriyama i zostaje najmłodszym polskim Last Man Standing. Jestem bardzo szczęśliwy, to moje spełnienie marzeń, o to walczyłem i po to się przygotowywałem. Moja ciężka praca, moje doświadczenie treningowe i mój talent przyniósł mi ogromny sukces! Dziękuje wszystkim za wsparcie. Kocham was!