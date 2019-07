Jarmark bolączką dla kierowców? Sprawdź, które ulice omijać szerokim łukiem [mapki]

Od 18 lipca, w godz. 10-20 z ruchu kołowego wyłączona jest ulica Tkacka, Kołodziejska, Pańska, Węglarska, Straganiarska (na odcinku od ul. Grobla III do ul. Warzywniczej), Groble I-IV, a także Św Ducha i Szeroka (obie na odcinku od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej). Dostęp do nich będą miały jedynie osoby legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie, organizatora Jarmarku św. Dominika.

Przez cały okres trwania Jarmarku odwróceniu ulegnie zaś ruch na ul. Szklary oraz Lawendowej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Podwale Staromiejskie.

Ruch jednokierunkowy

Warto zapamiętać, że na kilku kluczowych ulicach Starego Miasta wprowadzono ruch jednokierunkowy, w tym na Podwalu Staromiejskim (ruch tylko w kierunku ul. Stara Stocznia), Stolarskiej (ruch tylko w kierunku ul. Łagiewniki) i Igielnickiej. Będzie on obowiązywać aż do 1 września. Wzdłuż tych ulic wyznaczono ogólnodostępne, dodatkowe miejsca parkingowe. Postój wiąże się niestety z koniecznością wniesienia opłaty, bowiem znajdują się one wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania.