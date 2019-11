Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 w Gdańsku. Co nas czeka od 23.11.2019 do 1.01.2020? Program jarmarkowych wydarzeń na Targu Węglowym

Program Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku rozpocznie się 23 listopada 2019 r. i potrwa do 1 stycznia 2020. Na jarmarku pojawią się aż 52 stoiska gastronomiczne i ponad 40 kramów z rzemiosłem i elementami ozdób świątecznych. Czeka nas też wiele wydarzeń. Sprawdźcie, co się będzie działo dzień po dniu na Targu Węglowym.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 w Gdańsku. Nowości i stałe elementy Poza tradycyjnymi atrakcjami, Karuzelą Gdańską, Anielskim Młynem czy mówiącym ludzkim głosem Łosiem Luckiem, zobaczymy również nowości, wśród których znalazł się symulator lotu, kula śnieżna i 5-metrowa brama w kształcie adwentowego kalendarza - świecznika.

Każdego dnia jedno z jego 24 okienek będzie odkrywać przed gdańszczanami świąteczne niespodzianki. Wierzchołek bramy stanie się z kolei punktem widokowym.

Czytaj także Bożonarodzeniowe atrakcje w Gdańsku już od 23 listopada

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 w Gdańsku. Program wydarzeń 23 LISTOPADA / SOBOTA / Targ Węglowy

godz. 17.00-18.30 PARADA PIERNIKOWA Z OKAZJI OTWARCIA JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO Pachnąca przyprawami a, nawiązująca do „katarzynkowych” zwyczajów i historii pierników. Zobaczymy szykujących się do świąt gdańszczan i kupców z dalekich stron z egzotycznymi towarami. Punktem kulminacyjnym będzie uroczyste otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego z udziałem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury, Teatr Feta

30 LISTOPADA / SOBOTA / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM Sznureczki, girlandy, bombeczki - zaplątane eko ozdoby choinkowe.

Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury 1 GRUDNIA / NIEDZIELA / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM

Spersonalizowany kalendarz adwentowy.

Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 1 2 GRUDNIA / PONIEDZIAŁEK / Targ Węglowy

godz. 16.15–17.15 ORSZAK ŚW. ŁUCJI Z KALMARU - miasta partnerskiego Gdańska 13 grudnia - w najkrótszy dzień w roku - w Szwecji obchodzony jest Dzień Św. Łucji (Luciadagen). Zgodnie z tradycją tego dnia odbywają się tam pochody ubranych na biało dziewcząt, śpiewających pieśni, niosących świece i częstujących ciasteczkami. Przewodzi im młoda dziewczyna (Lussibrut), której głowę zdobi korona ze świec. Bo dzień św. Łucji to święto światła. Taki malowniczy pochód zobaczymy też na gdańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. org. Urząd Miejski w Gdańsku

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 2

PARADA MIKOŁAJKOWA Św. Mikołaj tuż tuż, zatem Pani Mikołajowa i elfy-kucharze doglądają świątecznych wypieków, a urzędnicy mikołajowej poczty wysyłają listy i paczki. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury, Teatr Feta

3 GRUDNIA / WTOREK / Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 3 4 GRUDNIA / ŚRODA / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 4

PARADA MIKOŁAJKOWA Św. Mikołaj tuż, tuż. Zatem Pani Mikołajowa i elfy-kucharze doglądają świątecznych wypieków, a urzędnicy mikołajowej poczty wysyłają listy i paczki. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury, Teatr Feta 5 GRUDNIA / CZWARTEK / ul. Mariacka 40/41-42/43

godz. 16.30 OTWARCIE BURSZTYNOWEJ SZOPKI

Na ulicy Mariackiej w jednym z okien pojawi się szopka bożonarodzeniowa pełna bursztynowych rzeźb i ozdób. Szopka powstała z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu przy współpracy z miastem Gdańsk. Szopkę podziwiać można od 5 grudnia do 6 stycznia w godz. 10.00-18.00.

/ Długie Pobrzeże, Zielony Most, Długi Targ

godz. 17.00 GDAŃSKA CHOINKA, POWITANIE ŚW. MIKOŁAJA

Święty Mikołaj przybywa do Gdańska i rozświetla lampki na Gdańskiej Choince.

Wypatrujcie jego łodzi na wodach Motławy! Święty Mikołaj zawita też na Jarmark.

Org.: Miasto Gdańsk, Fundacja Choinki Gdańskiej, Gdański Archipelag Kultury

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 5

6 GRUDNIA / PIĄTEK / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 6

PARADA MIKOŁAJKOWA

W roli głównej św. Mikołaj ze swoją świtą. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury, Teatr Feta

/ Targ Węglowy

godz. 17.30-17.50 ŚWIĄTECZNE KURANTY CZYLI GRA DZWONÓW

godz. 18.30-18.50 Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które posiada unikatowy carillon mobilny, który składa się z 48 dzwonów o łącznej wadze prawie pięciu ton. Podczas Jarmarku Carillon Mobilny Gdańsk zabrzmi w świątecznym repertuarze. Zagrają:

• MONIKA KAŹMIERCZAK - gdańska carillonistka miejska

• PAWEŁ HULISZ - trębacz, pomysłodawca i założyciel zespołu Tubicinatores

Gedanenses, z którym koncertuje m. in. na wieżach kościołów i ratuszy 7 GRUDNIA / SOBOTA / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM

Stroiki i zawieszki świąteczne. Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury

/ Targ Węglowy

godz. 13.00-18.00 TU JEST TRON, TU JEST ON!

Szukamy św. Mikołaja! To tu, to tam :)

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 7

/ Targ Węglowy

godz. 17.30-17.50 ŚWIĄTECZNE KURANTY CZYLI GRA DZWONÓW

godz. 18.30-18.50 Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które posiada unikatowy carillon mobilny, który składa się z 48 dzwonów o łącznej wadze prawie pięciu ton. Podczas Jarmarku Carillon Mobilny Gdańsk zabrzmi w świątecznym repertuarze. Zagrają:

• MONIKA KAŹMIERCZAK - gdańska carillonistka miejska

• EMIL MISZK - trębacz, kompozytor, aranżer, laureat nagrody Fryderyk 2019 w kategorii debiut jazzowy roku.

8 GRUDNIA / NIEDZIELA / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM

Świąteczne mikroświaty – ogród zimowy.

Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury

/ Targ Węglowy

godz. 13.00-18.00 TU JEST TRON, TU JEST ON!

Szukamy św. Mikołaja! To tu, to tam :)

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 8

/ Targ Węglowy

godz. 17.30-17.50 ŚWIĄTECZNE KURANTY CZYLI GRA DZWONÓW

godz. 18.30-18.50 Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które posiada unikatowy carillon mobilny, który składa się z 48 dzwonów o łącznej wadze prawie pięciu ton. Podczas Jarmarku Carillon Mobilny Gdańsk zabrzmi w świątecznym repertuarze. Zagrają:

• MONIKA KAŹMIERCZAK - gdańska carillonistka miejska

9 GRUDNIA / PONIEDZIAŁEK / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 9

PARADA BAŚNIOWO-ZIMOWA Postaci z baśni Andersena: Królowa Śniegu, Bzowa Babuleńka, Dziewczynka z zapałkami, ale też diabły z czarodziejskim lustrami żonglujące bałwanki. 10 GRUDNIA / WTOREK / Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 10 11 GRUDNIA / ŚRODA / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 11

PARADA BAŚNIOWO-ZIMOWA Postaci z baśni Andersena: Królowa Śniegu, Bzowa Babuleńka, Dziewczynka z zapałkami, ale też diabły z czarodziejskim lustrami żonglujące bałwanki. 12 GRUDNIA / CZWARTEK / Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 12

13 GRUDNIA / PIĄTEK / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 13

PARADA BAŚNIOWO-ZIMOWA Postaci z baśni Andersena: Królowa Śniegu, Bzowa Babuleńka, Dziewczynka z zapałkami, ale też diabły z czarodziejskim lustrami żonglujące bałwanki 14 GRUDNIA / SOBOTA / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM

Spersonalizowane bombki. Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury

/ Targ Węglowy

godz. 11.00-19.00 GDAŃSCY LEŚNICY ZAPRASZAJĄ!

Warsztaty tworzenia magicznych, pachnących lasem ozdób i stroików świątecznych, nauka rozpoznawania tropów i śladów zostawianych przez leśnych mieszkańców, mięso, wędliny i inne przetwory z dziczyzny na świąteczny stół, myśliwska muzyka na żywo w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ,,Jantar”.

TU JEST LAS! Stoisko Lasów Państwowych

godz. 13.00-18.00 TU JEST TRON, TU JEST ON!

Szukamy św. Mikołaja! To tu, to tam :)

godz. 15.00 ANIELI GRAJĄ DLA HOSPICJUM

Ceremonia wręczenia nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Anieli grają dla Hospicjum”.

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 14

15 GRUDNIA / NIEDZIELA / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM

Świąteczne bombki z bibuły i materiału.

Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury

/ Targ Węglowy

godz. 11.00-19.00 GDAŃSCY LEŚNICY ZAPRASZAJĄ!

Warsztaty tworzenia magicznych, pachnących lasem ozdób i stroików świątecznych, nauka rozpoznawania tropów i śladów zostawianych przez leśnych mieszkańców, mięso, wędliny i inne przetwory z dziczyzny na świąteczny stół, myśliwska muzyka na żywo w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ,,Jantar”.

TU JEST LAS! Stoisko Lasów Państwowych

godz. 13.00-18.00 TU JEST TRON, TU JEST ON!

Szukamy św. Mikołaja! To tu, to tam :)

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 15

16 GRUDNIA / PONIEDZIAŁEK / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 16

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! Orszak kolędniczy z gwiazdą, turoniem, aniołem, diabłem i innymi tradycyjnymi postaciami. Wspólne kolędowanie. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury, Teatr Feta 17 GRUDNIA / WTOREK / Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 17 18 GRUDNIA / ŚRODA / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 18

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! Orszak kolędniczy z gwiazdą, turoniem, aniołem, diabłem i innymi tradycyjnymi postaciami. Wspólne kolędowanie. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury, Teatr Feta 19 GRUDNIA / CZWARTEK / Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 19

20 GRUDNIA / PIĄTEK / Targ Węglowy / Adwentowa Brama

godz. 17.00-18.30 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 20

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! Orszak kolędniczy z gwiazdą, turoniem, aniołem, diabłem i innymi tradycyjnymi postaciami. Wspólne kolędowanie. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury, Teatr Feta 21 GRUDNIA / SOBOTA /ul. Rogaczewskiego 9/19, plac przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

godz. 9.00-15.00 GDAŃSCY LEŚNICY ZAPRASZAJĄ!

Sprzedaż choinek z pomorskich lasów z gwarancją świeżości, mięsa i wyrobów z dziczyzny, regionalnych przetworów z darów lasu, jednym słowem: Dobre, bo z Lasu. Dodatkowo warsztaty tworzenia magicznych, pachnących lasem ozdób i stroików świątecznych, gry i konkursy o tematyce leśnej.

/ Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM

Wianki świąteczne.

Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury

/ Targ Węglowy

godz. 13.00-18.00 TU JEST TRON, TU JEST ON!

Szukamy św. Mikołaja! To tu, to tam :)

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 21

22 GRUDNIA / NIEDZIELA / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00-18.00 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI – KREATYWNIE Z GAK-IEM

Girlanda świąteczna. Można pozostawić dziecko pod fachową opieką i spędzić czas na Jarmarku. Realizacja: Gdański Archipelag Kultury

/ Targ Węglowy

godz. 13.00-18.00 TU JEST TRON, TU JEST ON!

Szukamy św. Mikołaja! To tu, to tam :)

/ Długi Targ

godz. 16.00 GDAŃSKA WIGILIA

Przy symbolicznym wigilijnym stole pośród aniołów, kolędników i postaci w gdańskich strojach podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia i wysłuchamy świątecznych mów władz miasta i dostojników kościoła.

Org.: Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury

/ Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKO NUMER 22 23 GRUDNIA / PONIEDZIAŁEK / Adwentowa Brama

godz. 17.00 CO SKRYWA ADWENTOWY KALENDARZ? OTWIERAMY OKIENKA NUMER 23 i 24

24 GRUDNIA / WTOREK / Wielka Zbrojownia

godz. 12.00 WIGILIA DLA BEZDOMNYCH I POTRZEBUJĄCYCH 31 GRUDNIA / WTOREK / scena, Targ Węglowy

godz. 17.30 KONCERT SYLWESTROWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: ROKSANA WĘGIEL

godz. 19.00-22.00 WIECZÓR Z DIDŻEJEM JARMARKOWE ATRAKCJE NON STOP • TU SĄ ŚWIĘCI / Anielski Młyn – patrz do góry na figury!

• TU SIĘ OTWIERAJĄ OKIENKA / Adwentowa Brama z kalendarzem

• TU JEST CAŁUŚNIE / Przystań pod jemiołą

• TU ODKRYWAMY GDAŃSK / Punkt informacji turystycznej GOT

• TU SIĘ LATA / Magiczne Sanie Mikołaja – symulator lotu

• TU JEST KOLOROWO / Choinka Młodych Gdańszczan

• TU JEST TEŻ BIAŁO / Magiczna Kula z wirującym śniegiem – pstryknij fotkę na pamiątkę. Zaprasza Grupa GPEC!

• TU SIĘ KRĘCI / Karuzela z rumakami

• TU JEST ŁOŚ LUCEK / Uwaga! Mówi ludzkim głosem

• TU JEST TRON, TU JEST ON / Szukamy św. Mikołaja – to tu, to tam

• TU SIĘ TWORZY / Warsztaty świąteczne dla dzieci – Kreatywnie z GAK-iem

• TU SIĘ NASTRAJAMY / Zagajnik z kapliczką

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 w Gdańsku. Najpiękniejszy w Europie? Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został nominowany w konkursie o tytuł „European Best Christmas Market 2020”, organizowanym przez European Best Destination. Gdańsk znalazł się w doskonałym towarzystwie dwudziestu najpiękniejszych europejskich jarmarków (m. in. w Wiedniu, Budapeszcie, Dreźnie, Brukseli, Norymberdze, Bazylei czy Lipsku). Głosować można poprzez portal www.christmas.ebdest.in od 29 listopada do 10 grudnia 2019 r. Wolno oddawać jeden głos dziennie z jednego IP. Głosujmy na Gdańsk!

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 w Gdańsku. Akcje charytatywne • NA RZECZ FUNDACJI HOSPICYJNEJ:

− kwestowanie do puszek

− stoisko Fundacji w Wielkiej Zbrojowni

− konkurs plastyczny dla uczniów szkół województwa pomorskiego

− wsparcie fundacji na świątecznym stoisku Grupy GPEC

• MIKOŁAJU, NIE PĘKAJ! Zbiórka na rzecz ratowania Bazyliki Świętego Mikołaja:

− datki do skarbony umieszczonej w Wielkiej Zbrojowni

− jedna złotówka ze sprzedaży każdego jarmarkowego kubka kolekcjonerskiego

KOLEKCJONERSKIE PAMIĄTKI Z JARMARKU!

• ceramiczny kubek, co roku w innym wzorze i kolorze

• pocztówka od św. Mikołaja na pamiątkę niezwykłego spotkania oko w oko, dostępna też na stoisku Gdańskiej Organizacji Turystycznej

• świąteczna pieczęć na kartki pocztowe – na stoisku Gdańskiej Organizacji Turystycznej

GODZINY DZIAŁANOŚCI

JARMARK BOŻONARODZENIOWY / TARG WĘGLOWY / 23.112019 – 01.01.2020

• piątek–sobota / godz. 11.00–21.00

• niedziela–czwartek / godz. 11.00–20.00

• 24–25 grudnia / zamknięte

• noc sylwestrowa / godz. 11.00–01.30

JARMARK RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA / WIELKA ZBROJOWNIA / 29.11.2019- 22.12.2019

• codziennie w godz. 11.00-20.00

Zobacz wideo: Powitanie św. Mikołaja w Gdańsku w 2018 r.