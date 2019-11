Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 w Gdańsku. Czuć już klimat świąt! Uroczyste otwarcie świątecznego jarmarku 23.11.2019 [z

Wojsko sprzedaje sprzęt. Przetarg w Gdyni. Zdjęcia i ceny!

Wojsko co jakiś czas sprzedaje sprzęt. Takie regularne przetargi to gratka dla miłośników wojskowych hitów z demobilu! Regionalne oddziały Agencji Mienia Wojskowego organizują je co jakiś czas. Na takich aukcjach można kupić wykorzystywane dotąd przez wojsko: ubrania, samochody, ...