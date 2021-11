Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk! Już niedługo ruszy gdański jarmark 2021! Co w tym roku kupicie na jarmarku?

Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 - wczesny start

Każdego roku świąteczny jarmark rozpoczynał się ostatniego miesiąca roku i trwał do 24 grudnia. W 2021, do Gdańska świąteczny klimat zawita jednak już bardzo niedługo!

Śródmieście cudownie rozbłyśnie wszystkimi kolorami 19 listopada. Jeżeli więc boisz się, że w przedświątecznym szale nie skorzystasz z tegorocznych atrakcji, to możesz być spokojny! Zaopatrywać się w bożonarodzeniowe dekoracje i przysmaki można będzie zacząć już za tydzień. A będzie na to całe pięć tygodni!, bo jarmark potrwa aż do samej wigilii Bożego Narodzenia.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 - stali wystawcy

Uspokajamy każdego stałego bywalca gdańskiego jarmarku - wszystko to, co najbardziej zachwycało przez ostatnie kilka lat, pozostaje jego niezmiennym elementem. To atrakcje, które z biegiem lat zostały symbolem tych targów i są nieprzerwanie oblegane przez gości.