Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku 2021. Co i za ile można kupić w tym roku? Ceny, produkty, stoiska [lista, zdjęcia]

Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 w Gdańsku - ceny i produkty

W tym roku legendarny jarmark ruszył dużo wcześniej niż zwykle. Już od 19 listopada można zaopatrywać się w rozmaite przysmaki i rękodzieła autorstwa polskich rzemieślników.

Przestrzeń Jarmarku odwiedzajcie codziennie od 12.00 do 20.00, a w piątki i soboty do 21.00.

Impreza co sezon organizowana jest z coraz większym rozmachem. Tak też było i tym razem. Oprócz znanych i uwielbianych przez stałych bywalców atrakcji, w repertuarze znajdziecie mnóstwo premierowych rozrywek. Do przestrzeni jarmarku dołączyły także dwie nowe ulice. To oznacza tylko jedno - więcej stoisk i ogromny wybór. Tylko jak się w tym wszystkim nie zagubić?