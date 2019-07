Jarmark Dominikański. Czy to tylko swojski handel i pajda chleba ze smalcem?

Pewnie uzna to pan za uszczypliwość, ale Jarmark św. Dominika przestał mnie już pociągać. Nie chodzę, bo mam wrażenie, że ciągle jest to samo - swojski handel i pajda chleba ze smalcem...

Pan mówi jak gospodarz, a ja pytam jak klient - za ile i dlaczego tak drogo?

W strefach gastronomicznych wprowadziliśmy dla wynajmujących stoiska system podziału ryzyka. Te handlowe kamieniczki nie są dzisiaj wynajmowane za cenę ryczałtową, jak to wcześniej miało miejsce, tylko wynajmujący pokrywają koszt postawienia takiego obiektu, czyli 2,5 tysiąca złotych, ale zyskami dzielimy się z obrotu. I wynajmujący wie, że jeśli jego oferta handlowa będzie dobra, a ceny racjonalne, tym więcej sprzeda. I zysk będzie miał większy.

Przez wiele lat atrakcją jarmarku były wielkie koncerty polskich gwiazd. One przyciągały tłumy. Ale koncerty zniknęły.

Wiem, że te koncerty były atrakcyjne. Ale gdańszczanie ze śródmieścia nie byli szczęśliwi z ich powodu. Pisali, że jak chcemy, to możemy je organizować na stadionie. Zamiast nich mamy inne wydarzenia kulturalne i to w różnych miejscach. Przy placu Kobzdeja będą koncerty pod gwiazdami, dla seniorów, ze spokojną muzyką. Jazzu i soulu będzie można posłuchać przy placu Świętopełka. Dla najmłodszych mamy Bajkowisko, czyli czytanie bajek przez znanych ludzi, m.in. prezydent Aleksandrę Dulkiewicz i wiceprezydenta Piotra Grzelaka. Wprowadzamy też kino letnie pod gołym niebem, z atrakcyjnymi filmami, które zakończy koncert z muzyką z filmów o Bondzie. A na finał jarmarku pokażemy największe magic show, w wykonaniu iluzjonisty Marcina Muszyńskiego, który zaprezentuje m.in. lewitujący fortepian. To tylko fragment programu jarmarku. Może to wydarzenia w innym, niż do tej pory, stylu, ale mają zachęcać do spokojnego wypoczywania.