Jarmark św. Dominika 2020. Władze Gdańska potwierdzają: Tegoroczna 760. edycja jarmarku się odbędzie. Trwają przygotowania

Trwają przygotowania do Jarmarku św. Dominika w 2020 roku. Potwierdziła to we wtorek, 26 maja prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W ubiegłym tygodniu zostały wysłane zapytania do wystawców. Na razie nie są znane reguły sanitarne. Tegoroczny Jarmark św. Dominika rozpocznie się 25 lipca i potrwa do 16 sierpnia.

760. edycja Jarmarku św. Dominika się odbędzie! Odkąd wprowadzono stan epidemii oraz zakaz organizacji imprez masowych, tygodniami spekulowano, czy w tym roku odbędzie się Jarmark św. Dominika. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas wtorkowej (26.05.2020 r.) konferencji prasowej potwierdziła, że tegoroczna 760. edycja Jarmarku się odbędzie. Na pewno stoiska będą w rozstrzeleniu, nie wiadomo jak będzie wyglądać gastronomia, ale na pewno nie chcemy przerywać tej ponad 700-letniej tradycji. – Przygotowujemy się, choć nie znamy jeszcze reguł i zasad. Wiele razy mówimy, że różne rzeczy nie są konsultowane, chodzi o szkoły, o branżę turystyczną. W ubiegłym tygodniu zostały wysłane zapytania do wystawców. Nie znamy na razie reguł sanitarnych – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Kiedy odbędzie się Jarmark św. Dominika? Tegoroczny Jarmark św. Dominika rozpocznie się 25 lipca i potrwa do 16 sierpnia. Wciąż trwa zakaz organizacji imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych. Nadal obowiązują ograniczenia w handlu i w gastronomii. W środę, 27 maja premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić szczegóły kolejnego etapu odmrażania gospodarki. – Przygotowujemy się do sezonu turystycznego. Gdańska Organizacja Turystyczna jest w stałym kontakcie z gastronomami i hotelarzami. Bierzemy udział w procesach legislacyjnych, mających pomóc tym, którzy organizują ruch turystyczny – powiedziała prezydent Gdańska.