Jarmark św. Dominika już za parę dni. Co wiadomo o imprezie?

Co w programie Jarmarku św. Dominika?

Na Jarmarku św. Dominika pojawią się cztery specjalne strefy. Wśród nich jest Uliczka Pomorska , której partnerem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. To tutaj skosztujemy pomorskich specjałów, a dodatkowo będzie można też uczestniczyć w Święcie Pomorskiej Ekonomii Społecznej. 10 stanowisk w ramach tego wydarzenia pojawi się 28 lipca. Na Uliczce Wileńskiej przyjdzie nam spotkać 15 stoisk z Wilna. Tutaj również będzie można wziąć udział w specjalnym wydarzeniu, ponieważ 12 i 13 sierpnia odbędzie się Święto Wilna przy pomniku Heweliusza .

Już wkrótce Śródmieście Gdańska stanie się miejscem handlowo-rozrywkowych atrakcji. To z okazji Jarmarku Dominikańskiego , który odbędzie się 763. raz. To jedna z najpopularniejszych i najstarszych imprez plenerowych o takim charakterze. Na ulicach miasta będzie można odwiedzić 750 stoisk . Aż 500 stoisk będzie miało charakter artystyczny i rzemieślniczy, ale pojawi się też wiele punktów gastronomicznych oraz miejsc, w których można będzie kupić regionalne produkty.

Kolejne dwie strefy to Uliczka Polskich Projektantów oraz Uliczka Wielkopolska . Pierwsza z nich będzie poświęcona polskiej modzie, natomiast druga z nich jest współtworzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dodatkowo po raz pierwszy pojawi się Kącik Grafików i Ilustratorów, który można odwiedzić przy Akademii Sztuk Pięknych.

Utrudnienia w ruchu związane z jarmarkiem

29 lipca zamknięte zostanie Podwale Staromiejskie. Od poniedziałku, 17 lipca, spotka to także Szafarnie oraz Długie Ogrody. Wszystko to jest związane z montażem infrastruktury jarmarkowej, który będzie trwał do 20 lipca. Już dzień później będzie można zobaczyć tam pierwszych wystawców.