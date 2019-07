Jarmark Św. Dominika oficjalnie otwarty: - Gdańsk silny różnorodnością!

- Rozpoczyna się ten wyjątkowy czas. Rozpoczynamy 759 Jarmark Św. Dominika. Był to zawsze okres, w którym goście z całego świata, goście z całej Polski zjeżdżali do Gdańska, żeby z jednej strony handlować wszelkimi dobrami, z drugiej strony te dobra kupować. Pielęgnując tę tradycję, myśląc od czasów średniowiecznych jak to w Gdańsku wyglądało, cieszymy się także dzisiejszym otwarciem, tym że na 3 tygodnie nasze miasto zmieni się w ten cudowny, taki rozedrgany tygiel różnorodności - powiedział wiceprezydent Piotr Borawski przekazując klucz do bram miasta Andrzejowi Bojanowskiemu, prezesowi Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A, z którym wywiad na temat imprezy przeczytasz tutaj.

Piotr Borawski dodał zaś: - Myśląc o dzisiejszych czasach, myślę, że warto zatrzymać się właśnie na tej różnorodności, która zawsze była siłą naszego miasta, która zawsze była siłą jarmarku. Kupcy polscy, z Dani, Szwecji, z całej Skandynawii, z Niemiec, z Holandii, ze wszystkich krańców Europy i świata przyjeżdżali tutaj po to, żeby przekazać co mają najlepszego. Taki wielokulturowy tygiel był zawsze siłą naszego miasta. Tak jest w tej chwili i mam nadzieję, że na zawsze tak pozostanie i Gdańsk będzie silny różnorodnością .