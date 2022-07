Jarmark św. Dominika w Gdańsku 2022. Jaka czeka nas pogoda podczas pierwszego tygodnia imprezy?

Turyści, którzy wakacje spędzą odwiedzając tegoroczny 762. Jarmark św. Dominika, nie będą mogli narzekać na warunki pogodowe. Przynajmniej w pierwszy weekend imprezy. Nad Pomorzem bowiem wciąż rozciągać się będzie front atmosferyczny przynoszący za sobą gorące powietrze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że sobota (23 lipca) będzie najcieplejszym dniem tygodnia.

- Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C nad morzem, w pozostałej części kraju 33°C do 36°C. Wysokim temperaturom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy - relacjonuje IMGW.