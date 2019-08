Jarmark św. Dominika w Gdańsku ostatnie dwa dni. Magia, poduszki i trąbki. Atrakcje na weekend!

Ponad 750 lat liczy gdańska tradycja Jarmarku św. Dominika. Przez ten czas stał się on jedną z najważniejszych imprez handlowo-kulturalnych w Polsce i Europie. Co roku wabi odwiedzających różnorodnymi stoiskami, nowymi trendami i coraz ciekawszym programem artystycznym.

W niedzielę o godz. 16.00 warto pojawić się na przedprożu Dworu Artusa. Mistrz ceremonii streści zebranym, co widział i słyszał przez 23 dni jarmarku. Wręczone zostaną Nagrody Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2019 i po raz ostatni odegrany zostanie przez trębaczy hejnał jarmarku. Gdy klucz do bram miasta powróci do rąk prezydent miasta Gdańska, wypowiedziana zostanie tradycyjna formuła zamykająca jarmark, a do publiczności pofruną kolorowe poduszki. Wtedy nie pozostanie już nic innego, jak tylko odliczać dni do rozpoczęcia przyszłorocznej, jubileuszowej (760-lecie) edycji.