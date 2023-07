Jarmark św. Dominika zawładnie Gdańskiem. Jak wygląda program wydarzenia?

Jarmark Dominikański tuż za rogiem. Co nas czeka przez następne 3 tygodnie?

Przez ostatnie dni i tygodnie trwały intensywne przygotowania do tego ogromnego wydarzenia. Nie jest to przesada, ponieważ w tym roku na ulicach Gdańska zobaczymy aż 760 stoisk. 500 z nich będzie miało charakter artystyczny i rzemieślniczy, ale pojawi się też oczywiście wiele punktów gastronomicznych oraz miejsc, w których można będzie kupić regionalne produkty. Jarmark Dominikański ewidentnie wraca do swojej pełnej formy po pandemii i to może tylko cieszyć. A w 763. edycji nie zabraknie nowości, które z pewnością przykują uwagę mieszkańców, turystów oraz wielbicieli jarmarków.

Co się zmieni w Jarmarku św. Dominika? Transformację przejdą główne strefy, czyli tzw. uliczki, jakie mogliśmy zwiedzać w zeszłych edycjach. Konkretnie będą cztery główne sektory, które głównie będą oddawać charakter danych regionów. Wśród nich jest Uliczka Pomorska, której partnerem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. To tutaj skosztujemy pomorskich specjałów, a dodatkowo będzie można też uczestniczyć w Święcie Pomorskiej Ekonomii Społecznej.