Jarosław B. bez zarzutu gwałtu. Były piłkarz odpowie za udostępnianie narkotyków

Kłopoty byłego piłkarza i męża nieżyjącej aktorki Anny Przybylskiej, zaczęły się w kwietniu, gdy 29-letnia modelka oskarżyła go o brutalny gwałt w jednym z sopockich hoteli, w którym mieli razem spędzać czas. B. od początku nie przyznawał się do winy [od czwartku 2 stycznia, nie udało nam się skontaktować z pełnomocnikami mężczyzny, by potwierdzić, że - tak jak na etapie śledztwa - możemy publikować jego pełne nazwisko - dop. red.].

„Informacje pojawiające się w mediach na temat rzekomo zarzucanych mi czynów są szokujące, zarówno dla Państwa, jak i dla mnie. Oskarżenia te są nieprawdziwe i formułowane wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści materialnych” - pisał w oficjalnym oświadczeniu wydanym 8 miesięcy temu.

Piłkarz wyszedł z aresztu za kaucją w wysokości 20 tys. zł, po usłyszeniu zarzutu udzielenia narkotyków dwóm osobom - w tym oskarżającej go o gwałt kobiecie.