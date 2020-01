Jarosław Kubicki trenuje z Lechią Gdańsk. Sławomir Peszko, Artur Sobiech, Rafał Wolski szukają nowych pracodawców

Indywidualnie trenuje także obrońca Błażej Augustyn , który jest po zabiegu kolana. Między innymi o tym piłkarzu Lechii Gdańsk było ostatnio głośno za sprawą wysłanego do Polskiego Związku Piłki Nożnej - w grudniu ubiegłego roku - wezwania klubu do zapłaty zaległych wynagrodzeń. Na podobny krok zdecydowali się także Sławomir Peszko , Artur Sobiech oraz Rafał Wolski . Trzech wymienionych w Lechii prawdopodobnie już nie będzie. Mają czas, aby wspólnie ze swoimi menedżerami znaleźć nowych pracodawców. Nie było ich więc także na treningu.

Wszyscy możliwi do dyspozycji trenera Piotra Stokowca piłkarze Lechii Gdańsk zjawili się w piątek, 10 stycznia na treningu na stadionie przy ul. Traugutta. Do ćwiczeń wrócił już Jarosław Kubicki , który ostatnio zmagał się z urazem barku. Nie można powiedzieć jeszcze, że jest w pełni sił, więc na razie trenuje bez kontaktu z innymi kolegami.

"Przegląd Sportowy" podał, że we wtorek trzyletni kontrakt z Pordenone Calcio podpisze Adam Chrzanowski . 20-letni obrońca będzie więc grać w drużynie absolutnego beniaminka włoskiej Serie B.

Artur Sobiech od dawna zainteresowany jest graniem blisko Dortmundu. Ma to związek z planami zawodowymi jego żony Bogny, piłkarki ręcznej Borussii. Być może 29-letni napastnik Lechii zwiąże się z Hannoverem 96 lub Viktorią Köln. W Gdańsku umowę ma ważną do 30 czerwca 2021 roku.

W piątek przy Traugutta stawili się Zlatan Alomerović, Filip Mladenović i Žarko Udovičić. Prawosławni piłkarze Lechii mieli dłuższe wolne ze względu na swoje święta. Dzień wcześniej w Płocku przeszli badania wydolnościowe i mogą już uczestniczyć z kolegami w przygotowaniach do rundy wiosennej sezonu 2019/2020.

A te przygotowania rozpoczął już także nowy nabytek gdańskiej drużyny - Brazylijczyk Conrado Buchanelli Holz. 22-letni lewy obrońca związał się z Lechią umową ważną do 30 czerwca 2022 roku.

Pierwszym sprawdzianem Lechii Gdańsk będzie sparing z Chojniczanką, który zaplanowano w czwartek, 16 stycznia o godz. 13 na boisku przy ulicy Traugutta 29. Ten mecz kontrolny nie będzie jednak dostępny dla publiczności. Do tego czasu piłkarze trenować będą po dwa razy we Wrzeszczu. Po sparingu z I-ligową Chojniczanką zawodnicy Piotra Stokowca dostaną dzień wolny, a w sobotę, 18 stycznia wylecą na zgrupowanie do Turcji.

Krzysztof Piątek o krok od hitowego transferu. Ma zastąpić Harry'ego Kane'a