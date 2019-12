Jarosław Marciszewski EDUinspiratorem w kategorii edukacja dorosłych

EDUinspirator to konkurs dla ludzi zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Nagradzane są w nim osoby, które wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym.

W tym roku tytuł EDUinspiratora w kategorii edukacja dorosłych przypadł Jarosławowi Marciszewskiemu, socjologowi i trójmiejskiemu muzykowi, który od 17 lat pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Odpowiedzialny jest za założenie tam projektu wolontaryjnego „Starszy Brat – Starsza Siostra”. Od 2006 roku jest on także koordynatorem Wolontariatu Europejskiego EVS. Do 2019 roku Koło w Gdańsku gościło ponad 80 wolontariuszy z Europy i Azji na blisko rocznych projektach. Marciszewski od 15 lat zajmuje się także organizacją Festiwalu „Świat Mało Znany”, który promuje twórcze życie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2003 roku wraz z pracownikami Koła założył zespół Remont Pomp, który prowadzi do dziś.

Ostatnie projekty współfinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wzmacniały kompetencje liderskie osób niepełnosprawnych. Jarosław Marciszewski odpowiedzialny był za przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego przeprowadzenia warsztatów muzycznych oraz za stworzenie grupy dziennikarskiej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wywiady ukazały się na platformie Youtube.

- Byłem koordynatorem projektu, który realizowany był wspólnie z organizacjami ze Szwecji i Irlandii Północnej – wyjaśnia Jarosław Marciszewski. - Podczas projektu wzmacnialiśmy kompetencje liderskie osób z niepełnosprawnością intelektualną, każda z organizacji na swój sposób. W Polsce osoby niepełnosprawne uczone były jak prowadzić warsztaty teatralne, plastyczne oraz muzyczne. Jednym z koordynatorów była także osoba niepełnosprawna. Przez dwa lata spotykaliśmy się, aby nauczyć osoby niepełnosprawne prowadzenia warsztatów muzycznych. Projekt był o tyle innowacyjny i istotny, gdyż to osoba z niepełnosprawnością była liderem i samodzielnie lub przy minimalnym wsparciu prowadziła warsztaty. To sytuacja odwrotna do codzienności osób niepełnosprawnych, gdzie to one są beneficjentami pomocy – przekonuje, nie kryjąc satysfakcji.