Jarosław Mazurowski i jego droga od poważnej choroby do pływackich medali z igrzysk osób po transplantacji

Stwierdzenie "co nas nie zabije, to nas wzmocni" na własnej skórze od lat przerabia gdańszczanin Jarosław Mazurowski . Właśnie wrócił z Australii, gdzie zdobył dwa srebrne medale pływackich igrzyska osób po transplantacji. Mistrzowska impreza w Perth zgromadziła sportowców z 45 krajów, którzy rywalizowali w 17 dyscyplinach.

Sport w przypadku Jarosława Mazurowskiego dosłownie był wybawieniem. Niewydolność wątroby w końcowej fazie choroby doprowadziła do czterokończynowego porażenia. Zajęcia na pływalni przynosiły ulgę, pomagały zapomnieć o bólu, odstawić leki, a z czasem zacząć normalnie funkcjonować.

- Skąd biorę siłę? Na początku ten sport był formą rehabilitacji. Był ważny, bo pozwalał pokonywać kolejne bariery. W tym momencie jestem w rytmie - trening ranny, później praca i znów trening popołudniowy. Po prostu kocham pływanie. W czasie covidu było ciężko, bo pływalnie były zamknięte i zauważyłem, że to nie jest moment, aby przerwać ze sportem - tłumaczy nam Mazurowski.

- Moja niepełnosprawność ruchowa wynikała z tego, że zbyt długo czekałem na organ. Ostatnie trzy miesiące spędziłem w szpitalu, bo moja wątroba przestała pracować. Zachęcam do pływania. Niepełnosprawni, ale także pełnosprawni powinni się ruszać, czy wyczynowo, czy jakkolwiek inaczej. Satysfakcja jest niesamowita, ponieważ widać różnicę w samopoczuciu. Chciałbym również, aby w efekcie mojej aktywności, dać większe szanse na przeszczep osobom, które teraz na to czekają - dodaje gdański pływak.

Każdy udział w międzynarodowych zawodach to okazja do promocji transplantologii. - Niestety, ktoś umarł, abym ja mógł żyć. To nie jest nigdy łatwa decyzja, aby zdecydować się oddać organy bliskiej osoby. Póki wystarcza sił, chcę więc promować transplantologię poprzez sport. W tym jest siła, odwaga, aby wstawać o 5 rano każdego dnia - mówi.

Ważnym bodźcem do żmudnych treningów jest także sportowy cel. Sukcesy mobilizują do rzucania nowych wyzwań. Programista w Ergo Technology & Services chce poprawiać swoje rezultaty. W 2025 roku zaplanowane są w Dreźnie mistrzostwa świata. - Marzy mi się tam zdobycie złota na koronnym dystansie, czyli na 400 metrów stylem dowolnym. To wyzwanie na 2025 rok i zawody w Dreźnie. Po drodze będą jeszcze mistrzostwa Europy w Portugalii, prawdopodobnie w Lizbonie - tłumaczy zawodnik Szansy Startu Gdańsk.