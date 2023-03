Jarosław Sellin spotkał się z mieszkańcami Gdańska w Sali BHP. Będą podwyżki dla konserwatorów zabytków?

CZYTAJ TEŻ: Tak wygląda renowacja pod nadzorem konserwatora zabytków. Czwarta wiosna remontu gdańskiego dworca. Kiedy finał?

Ważną kwestią w przemowie Sellina była działalność wobec utraconych dział w czasie II wojny światowej. Według szacunków Polska utraciła wówczas około pół miliona zabytków ruchomych.

- Niestety wiele kolekcji prywatnych i kościelnych nie miała katalogów, zdjęć przed wojną, więc nie jesteśmy w stanie udokumentować wszystkiego, ale mamy w naszej profesjonalnej bazie dzieł, których poszukujemy 67 tys. rekordów, czyli dzieł co do których mamy dokumentację, często kilkusetstronicową. I jak takie dzieło znajdziemy, od razu kładziemy taką dokumentację na stół i udowadniamy obecnemu właścicielowi, że to jest dzieło ukradzione w czasie II wojny światowej i powinno ono zostać zwrócone do polskiej instytucji, do polskiej kolekcji, która to dzieło utraciła. Udało nam się odzyskać w ostatnich latach 700 takich dzieł. Jest to najlepszy wynik w ostatnich dekadach - opisywał sekretarz MKiDN.