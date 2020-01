Jaskier z "Wiedźmina" wystąpi na Open'erze 2020 w Gdyni? Fani zwrócili się z taką prośbą do Alter Artu

Chociaż "Wiedźmin" nie zachwycił wszystkich krytyków, nie ulega wątpliwości, że podbił serca widzów z całego świata. Do tego stopnia, że seria oparta na powieści Andrzeja Sapkowskiego wyprzedziła disneyowski "The Mandalorian", opowiadający o profesji łowcy nagród w świecie Gwiezdnych Wojen. Pod koniec roku 2019 stał się najpopularniejszym serialem z platform streamingowych na świecie.

"Jaskier at Open'er 2020"

Pod wpływem fascynacji serialem Netflixa na Facebooku powstało wydarzenie "Jaskier at Open'er 2020". Zostało założone przez stronę Imperium memów. Bardzo szybko okazało się, że pomysł na to, by jeden z bohaterów "Wiedźmina" pojawił się na najsłynniejszym polskim festiwalu muzycznym, bardzo przypadł do gustu internautom. Wydarzenie to zebrało ponad 70 tys. reakcji od użytkowników platformy - 8,5 tysiąca osób kliknęło "wezmę udział", a następne 63 tys. jest "zainteresowanych" potencjalnym przedsięwzięciem.