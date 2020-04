Jeden z najemców Forum Gdańsk łamie uchwałę krajobrazową wyświetlając reklamy na ekranie ledowym

Mieszkańcy gdańskiego Śródmieścia zwracają uwagę na ledowy ekran przy sklepie odzieżowym TK Maxx w kompleksie handlowym Forum Gdańsk. Od jakiegoś czasu wieczorami emitował przy dużym świetle komunikaty reklamowe. Mieszkańcy zwracali uwagę, że może to być niezgodne z uchwałą krajobrazową, która w pełnym kształcie weszła w życie 2 kwietnia.

Przedstawiciel GZDiZ zapowiedział wezwanie właścicieli do wyłączenia ekranu. Jeżeli to nie poskutkuje możliwe są kary administracyjne w stawce 112 zł za m2 ekranu, co daje ponad 300 zł dziennie.