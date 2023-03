Jedenaste: świętości nie szargać! 2 kwietnia Pomorzanie uczczą pamięć Jana Pawła II

Marsze, wspólne modlitwy i publiczne akcje - najbliższa rocznica śmierci Jana Pawła II będzie inna niż te ostatnie. Na Pomorzu i w całej Polsce tysiące ludzi zamanifestują swoje przywiązanie do papieża w odpowiedzi na krytyczne wobec niego medialne doniesienia.

W Gdańsku Marsz Wdzięczności za Jana Pawła II rozpocznie się około godz. 15.30. Jego uczestnicy przejdą z Bazyliki Mariackiej do Pomnika Poległych Stoczniowców. Wcześniej, o godzinie 11.00, w Bazylice św. Brygidy zostanie odprawiona msza święta. Zaraz po eucharystii w godzinach 12-15 będzie można wziąć udział w rodzinnym pikniku. Marsz w obronie godności św. Jana Pawła II przejdzie także w Wejherowie. Jego inicjatorem są Kombatanci Solidarności. Przemarsz rozpocznie się o godz. 21 na placu przed kościołem św. Leona, a następnie przejdzie deptakiem po ul. Sobieskiego. Wierni zatrzymają się dopiero na skwerze im. Jana Pawła II za kolegiatą. Wówczas, o godzinie 21.37, odmówiona zostanie modlitwa, a uczestnicy będą mieli okazję złożyć znicze.

W Darłowie także odbędzie się marsz wdzięczności, który rozpocznie się o godzinie 11.00 przy kościele św. Jerzego. Wierni przejdą do Placu Kościuszki. Z kolei w Sławnie będzie można uczestniczyć we wspólnej modlitwie w intencji Jana Pawła II. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP

Katolicy wyjdą na ulice z imieniem Jana Pawła II na sztandarach. Marsze, modlitwy, pikniki - w obronie pamięci świętego

W najbliższą niedzielę w całej Polsce organizowane będą wydarzenia związane z 18. rocznicą śmierci świętego Jana Pawła II. Ich celem jest także przeciwstawienie się medialnym atakom na papieża Polaka.

- Ojciec Święty nie potrzebuje obrony. Obrony, w sensie odświeżenia, potrzebuje pamięć o nim. Chcemy tego dnia przypomnieć ludziom czas, gdy papież wszystkich nas jednoczył, gdy dawał nadzieję, dzięki której Polacy zmienili swój kraj na lepsze - mówią zgodnie organizatorzy niedzielnych wydarzeń.

Zbigniew Mikulski w 1991 roku był odpowiedzialny za nagłośnienie wizyty papieża w maryjnym sanktuarium na podkoszalińskiej Górze Chełmskiej (w czasie jego IV pielgrzymki do ojczyzny). Trzymał mikrofon, przez który Ojciec Święty modlił się i przemawiał.

- Często patrzył mi w oczy i uśmiechał się. W pewnej chwili jego dłoń dotknęła mojej dłoni i poczułem jego ciepło. Takich chwil się nie zapomina. W jakiejś mierze zmieniło to moje życie - wspomina. Dziś choruje, porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo to wybiera się na uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci Jana Pawła II.

- Zabolały mnie informacje stawiające go w tak złym świetle. Są tak bardzo niesprawiedliwe. Ja widziałem z bliska jego oczy - wiem, jakim dobrym był człowiekiem i wielkim Polakiem. Nikt mnie nie przekona, że mogło być inaczej. Chcę tego dnia być blisko niego, jak on był blisko mnie wtedy, 32 lata temu - mówi pan Zbigniew.

Marsz w Gdańsku

Gdański marsz wdzięczności za św. Jana Pawła II ruszy w niedzielę o godzinie 15. Wierni sprzed bazyliki Mariackiej przejdą przed pomnik Trzech Krzyży na pl. Solidarności. W Szczecinie Marsz Papieski rozpocznie się mszą świętą w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15. Po liturgii wierni przejdą do figury św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, gdzie wspólnie odmówią modlitwę. W niedzielę w Koszalinie, o godz. 21, mieszkańcy zaproszeni są przez biskupa do katedry na uroczysty Apel Jasnogórski. Ten zakończy się przejściem przed pomnik św. Jana Pawła II, gdzie o godz. 21.37 odśpiewana zostanie „Barka”. W Słupsku w marszu w obronie dobrego imienia Jana Pawła II zgromadzeni wyruszą z placu przed kościołem Mariackim o godz. 14 (koniec: plac przy kościele św. Ottona).

To tylko kilka przykładów podobnych inicjatyw. Na całym Pomorzu planowane są ich setki. W wielu miejscowościach, miastach i wioskach odbędą się marsze, spotkania modlitewne, rozważania o nauczaniu papieża Polaka. Ta wielka, w dużej mierze spontaniczna akcja, to odpowiedź wiernych na ostatnie medialne doniesienia podważające autorytet Jana Pawła II. Ci, którzy te wydarzenia organizują i wezmą w nich udział, często powtarzają, że chcą przede wszystkim zademonstrować swoje wielkie przywiązanie do Ojca Świętego i przypomnieć wszystkim, kim był oraz kim powinien dla nas być zawsze.

Czas, kiedy papież nas jednoczył

- Autorytet Jana Pawła II jest podważany, co jest bardzo bolesne i trudne - mówi ks. Paweł Wojtalewicz, proboszcz w koszalińskiej parafii pw. Ducha Świętego, którą w 1991 roku odwiedził Ojciec Święty (2 kwietnia w parafialnym kościele będą rozdawane magnesy na samochód z papieskim cytatem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej Ziemi”). - Dlatego bardzo istotne jest to, aby w tak ważnym dniu przypomnieć ludziom czas, gdy papież wszystkich nas jednoczył, gdy dawał nadzieję, dzięki której Polacy zmienili swój kraj i samych siebie na lepsze. By przypomnieć im to, jak ważny był on dla nas przez całe dekady, i zaapelować do nich, żeby zbyt łatwo o tym nie zapominali - podkreśla proboszcz.

- Czy Jan Paweł II w ogóle potrzebuje obrony? - pyta ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie. - Wydaje mi się, że nie. Obrony, w sensie odświeżenia, potrzebuje pamięć o nim - i to w nas, dla których on jest ważną postacią. Może bowiem jest tak, że bezsprzecznie święty papież czasami zajmuje w naszym kościelnym życiu miejsce Pana Boga? A może przesadziliśmy z jego kultem, idąc w stronę kiczu czy banalizacji? A może - i to jest chyba najważniejsze - już zapomnieliśmy o tym, co do nas mówił, i naszymi społecznymi wyborami w istocie „profanujemy” naszą o nim pamięć? To są ważne pytania, które warto sobie zadać w czasie niedzielnych uroczystości. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, organizującej niedzielny marsz w Szczecinie, jest zdania, że ostatnie wydarzenia wokół Jana Pawła II odniosą odwrotny skutek od tego, którego można się było spodziewać po emisji kontrowersyjnego telewizyjnego reportażu.

- Niedzielny marsz organizuje nasza fundacja, ale w wielu przypadkach, szczególnie w małych miejscowościach, jest to oddolna inicjatywa zwykłych ludzi. Wiernych, którzy nie mogą się pogodzić z tym, co powiedziano o Janie Pawle II, i chcą to publicznie zamanifestować. To jest bardzo budujące - podkreśla ksiądz Tomasz Kancelarczyk. - Dodaje, że szczeciński marsz nie jest głosem w sporze wokół papieża, a tylko wielkim pragnieniem spotkania się wokół Ojca Świętego.

- Nie zamierzamy się wdawać w żadną kłótnię, szczególnie taką o zabarwieniu politycznym. Chcemy być przy Ojcu Świętym, tak, jak byliśmy 2 kwietnia 2005 roku, gdy umierał. Chcemy pójść ulicami Szczecina, jakby on był wśród nas. Dać świadectwo tego, jak wielkim i wyjątkowym był człowiekiem, Polakiem, kapłanem. Wszystkich, którzy czują podobnie, zapraszamy do przyłączenia się do nas - zachęca.

Aby trwał w pamięci młodych

W papieskich, gdańskich wydarzeniach 2 kwietnia weźmie udział Andrzej Jaworski, przewodniczący rady Instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. świętego Jana Pawła II.

- Każdy przyzwoity człowiek dzisiaj, widząc to, w jaki sposób media liberalno-lewicowe angażują się w oczernianie jednego z największych Polaków, jakim niewątpliwie był i jest Jan Paweł II, nie może w żaden sposób nie reagować, ponieważ brak reakcji byłby przyzwoleniem na zło i byłoby to niejako pokazanie, że jesteśmy skłonni to zło akceptować - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Jan Paweł II. - Chcemy, aby Jan Paweł II trwał w pamięci młodego pokolenia, które nie poznało za swojego życia papieża Polaka. Chcemy 2 kwietnia na terenie parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku przybliżyć w formie pikniku rodzinnego młodym ludziom, ale i ich rodzinom, to kim był i co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Papież trwał cały czas z nami przez trudny okres naszej historii. Jan Paweł II jest również z nami i teraz.

W kościołach archidiecezji gdańskiej odczytany został też list metropolity abpa Tadeusza Wojdy, który zaapelował do wiernych o jak najliczniejszy udział w marszu wdzięczności za św. Jan Pawła II. „Ostatnie miesiące obfitują w różnego rodzaju ataki na św. Jana Pawła II. Jest to bezpodstawna próba obalenia jego autorytetu przez niszczenie świętości. Dyskredytując osobę Papieża, pozbawia się zwłaszcza młode pokolenie ważnego punktu odniesienia w sprawach wiary i obyczajów. Radosną wiadomością jest to, że w jego obronie, oprócz kapłanów i biskupów, stają z odwagą coraz liczniejsi wierni świeccy” - napisał m.in. metropolita.

