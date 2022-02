Jedna z najbardziej znanych marek sportowych, firma Nike, otwiera oddział w Olivia Business Centre w Gdańsku

Centrum technologiczne jednej z najbardziej znanych marek sportowych na świecie mieścić będzie się w Olivia Star, najwyższym budynku na północy kraju. Firma zamierza stworzyć zespół nawet 500 specjalistów, którzy będą odpowiadać za współpracę z centralą koncernu w kwestii obsługi rynku europejskiego.

- Cieszymy się, że nasz nowy Rezydent ogłosił w mediach społecznościowych otwarcie swojego biura w najwyższym budynku Polski Północnej Olivia Star, zatem oficjalnie możemy go powitać w Olivia Centre. Cieszy nas to tym bardziej, że z prowadzonej już od kilku tygodni rekrutacji wynika, że ich obecność w Gdańsku łączy się z zatrudnieniem znacznej liczby pracowników, a więc z jednej strony wzmocni to atrakcyjność Gdańska dla wszystkich pracowników rozpatrujących relokację nad morze, jak i cały lokalny rynek pracy. To bardzo dobra wiadomość dla Pomorza, potwierdzająca siłę lokalnej gospodarki, która potrafi zainteresować największe firmy na świecie. To także świetna wiadomość dla Olivii, której społeczność biznesowa poszerza się i rozwija – mówi Katarzyna Szymańska, Dyrektor Działu Relacji z Rezydentami Olivia Centre.

Nike Inc. to amerykańska firma, będąca jednym z największych na świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Założona została w 1964 w Washington County jako Blue Ribbon Sports przez Billa Bowermana i Philipa Knighta, który do 2004 był prezesem koncernu. Jej nazwa pochodzi od greckiej bogini Nike.