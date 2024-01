Jedni chcą do III ligi, a drudzy w niej już są. Spotkali się na boisku w Gdańsku. Jaguar w wyrównanym sparingu z KP Starogard Gdański

Jaguar Gdańsk - KP Starogard Gdański 27.01.2024

Jaguar z Klubem Piłkarskim zagrać musieli w trudnych warunkach. Przedpołudniowa pora sparingu zbiegła się w Gdańsku z opadami mokrego śniegu i porywami wiatru. Do przerwy lepiej pod bramką rywali radzili sobie gospodarze. Dla gdańszczan trafiali Janusz Surdykowski oraz Raul Chojnacki . Po zmianie stron w składzie Jaguara pojawiło się trzech testowanych zawodników, a goście z Kociewia zdołali doprowadzić do remisu.

Natomiast podopieczni trenera Łukasza Kowalskiego mieli nastawienie, aby w końcu uzyskać dobry wynik. Wcześniejsze zimowe sprawdziany w wykonaniu KP Starogard Gdański nie dawały powodów do zadowolenia. Wysokie przegrane na sztucznej murawie Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni 0:4 z Gedanią 1922 Gdańsk oraz już na naturalnej, chociaż zmrożonej nawierzchni 1:5 z GKS-em Wikielec mówią same za siebie.

- Gra się w takich warunkach, jakie są. Rzeczywiście z rana padało i boisko było mokre. Zaczęliśmy od prowadzenia 1:0, goście wyrównali, przed przerwą wyszliśmy na 2:1. Skończyło się remisem i odzwierciedla to wydarzenia na boisku. Starogard zagrał w niskim pressingu czekał i dwa razy nas skarcił. Próbowaliśmy budować akcje, otwierać się. Myślę, że to był fajny sprawdzian z trzecioligowcem. Trudno doszukiwać się różnicy w tym momencie. W naszym przypadku zadowalające są statystyka posiadania piłki i stwarzanie sobie sytuacji bramkowym. Zmieniliśmy całą jedenastkę w przerwie. Obie jedenastki dosyć dobrze zagrały. Mogę być zadowolony. Jeśli awansujemy, a mocno na to pracujemy, to w III lidze musimy popełniać zdecydowanie mniej błędów. Dużo pracy przed nami, aby utrzymać punktową przewagę. Musimy też progresować - powiedział nam Piotr Formela, trener Jaguara.