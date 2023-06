Jednoczesny przeszczep serca i płuc w UCK. Dokonano dwóch takich operacji po ponad dwudziestu latach

UCK przywraca zabieg po dwudziestu latach przerwy

- To dwie tego typu operacje wykonane w ostatnim czasie. Chcemy ogłosić przywrócenie tej metody operacji do leczenia rzadkiej grupy pacjentów, (...) w której samo przeszczepienie serca, płuc czy zastosowanie najnowszych technik wspomagania mechanicznego serca, nie może być zastosowane. Taka grupa pacjentów w ostatnich latach się wyraźnie selekcjonuje. Wciąż jednak pozostaje grupa pacjentów, którzy bez zastosowania takiego leczenia niestety są skazani właściwie, no nieuchronnie, na śmierć. I jako UCK chcemy powiedzieć, że ta metoda wraca - mówił docent Wojarski .

Równoczesna transplantacja płuc oraz serca została po raz pierwszy w Polsce wykonana w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w 2001 roku. Niedawno doszło do dwóch kolejnych takich zabiegów po ponad 20 latach przerwy. Chirurgiem operatorem był docent Jacek Wojarski, który był także członkiem tego historycznego zespołu w 2001 roku.

Praca zespołowa uratowała dwa życia

- To jest zespół, to są lekarze, (...) anestezjolodzy, całe zespoły pielęgniarskie, zespoły fizjoterapeutów. To jest jeden zgrany organizm, który w ramach filozofii tego szpitala jest uruchamiany i wdrażany jako zaawansowane centrum leczenia transplantologii - dodał.

Pierwszy z pacjentów był on dotknięty chorobą, która objęła zarówno płuca, jak i serce. Doszło do upośledzenia pracy obu organów, a więc przeszczep jednego z nich nie miało żadnych szans powodzenia. Docent Jacek Wojarski podkreśla, że w jego przypadku to była jedyna szansa na przeżycie. Druga osoba zmagała się z problemami kardiologicznymi.