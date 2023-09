Jednostronne derby III ligi. Cartusia Kartuzy bezlitosna dla Gedanii 1922. Goście przy Hallera strzelili aż cztery bramki ZDJĘCIA

Gedania Gdańsk - Cartusia Kartuzy 30.09.2023

- Każdy jest zadowolony, kiedy wygrywa się 4:0. Na pewno zagraliśmy dzisiaj dobry mecz. Byliśmy konsekwentni w obronie i skuteczni w ofensywie. To bardzo cieszy. Myślę, że już poprzednie mecze pokazały nasz potencjał. Wiadomo, że to jest bardzo młody zespół, który jeszcze się rozwija. To musi jeszcze potrwać. Z tego występu na pewno jestem zadowolony. Myślę, że ostatnio to u nas przytrafiały się słabsze mecze. Porażki z Vinetą i ze Świtem. Ale ze Świtem przegrać 0:1 u siebie, to nie jest wstyd, bo to był najlepszy zespół, z którym dotychczas przyszło nam się zmierzyć. A myślę nawet, że główny kandydat do awansu. Z drugiej strony w ostatnich 15 minutach tamtego meczu mogliśmy strzelić dwie bramki, ale byliśmy nieskuteczni w ofensywie - powiedział nam uśmiechnięty Sebastian Letniowski.