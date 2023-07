Jedzenie na Męskim Graniu. Ile kosztuje jedzenie w food truckach, napoje, piwo? Sprawdzamy ceny

Jedzenie na męskim graniu - ceny

Męskie Granie to najpopularniejsza trasa koncertowa w Polsce. Artyści co roku odwiedzają największe Polskie miasta i grają zarówno własne największe przeboje jak i covery. 21 i 22 lipca ponownie odwiedzili Gdańsk, a dokładnie Polsat Plus Arenę.

Impreza ta odbywa się co roku już od 13 lat i za każdym razem publiczności przybywa. Nic więc dziwnego, że na terenie Męskiego Grania można znaleźć całe mnóstwo food-trucków oferujących dania z całego świata wszystkim głodnym festiwalowiczom. Znaleźć tu można zarówno klasyczne, barowe propozycje jak choćby frytki czy szaszłyki, jak również słodkie churros aż po egzotyczną kuchnię wenezuelską.

Nie ma więc problemu z dostępnością, czego niestety nie można powiedzieć o cenach. Osoba, która chciałaby zjeść na terenie imprezy jeden posiłek i wypić dwa piwa musi być gotowa na dość spory wydatek.