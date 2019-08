"Jemy na stadionie 2019" w Gdańsku. Smaczne zakończenie sezonu. Wielki zlot food trucków przy stadionie Energa Gdańsk [MAMY VOUCHERY]

Tego dnia food trucki będą karmić mieszkańców Trójmiasta, którzy odwiedzą Amber Fest od 11.00 do 24.00! Impreza foodtruckowa nie skończy się jednak wraz z północą! Już w niedzielę od godziny 11.00 rozpocznie się druga edycja „Jemy na stadionie” na zakończenie sezonu .

7 i 8 września (sobota i niedziela) 2019 r. Stadion Energa Gdańsk znów będzie tętnił życiem i przyciągał zapachami kulinarnych perełek z całego świata. Wszystko za sprawą food truck ów, które będą karmić mieszkańców Trójmiasta. Świetną okazją do tego jest najpopularniejszy w Trójmieście festiwal piwa – Amber Fest, który odbędzie się w sobotę 7 września.

8 września od 11.00 -20.00 wszystko co porusza się na dwóch, trzech albo czterech kołach będzie karmić mieszkańców Trójmiasta najbardziej wymyślnymi potrawami z całego świata. Miłośnicy kulinariów znajdą tutaj pyszne zupy, przystawki, dania główne, a także desery, kawę i zimne napoje.

Mamy od organizatora osiem voucherów do rozdania. Będziemy je rozdawać parami, wystarczy więc dla czterech osób. Nagrodzimy nimi tych, którzy najsmaczniej opiszą swoje ulubione danie z food trucka.

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem: Zlot food trucków. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Na odpowiedzi czekamy do końca tego tygodnia tj, do 1 września 2019. W poniedziałek, 2 września rozdamy vouchery! Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie ich odbioru.

Zapraszamy do udziału w konkursie!