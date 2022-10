Jesień potrafi zachwycić kolorami. Zobacz, jak Trójmiasto prezentuje się w złotych i czerwonych odcieniach! [GALERIA] red.

Jesień to zdecydowanie wyjątkowa pora roku dla miłośników wszelkich spacerów i przechadzek. Szeroka paleta kolorów, które dostarczają drzewa i krzewy, ostro świecące słońce, lekki wiatr, to doskonałe warunki do tego, aby skorzystać z dobra świeżego powietrza. Jak Trójmiasto prezentuje się w jesiennych barwach? W oczekiwaniu na to, aż Gdańsk, Sopot i Gdynia w pełni zyskają złote, czerwone i żółte barwy, oddajmy nieco uroku jesieni na zdjęciach naszych trójmiejskich fotoreporterów.