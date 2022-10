Jesień w Pruszczu Gdańskim. Spacer po mieście w jesiennej aurze. Zobaczcie zdjęcia

Jesień w Pruszczu Gdańskim

Jesień to taka pora roku, która potrafi zachwycić swoim pięknem niejedną osobę. Jeśli tylko zatrzymamy się na chwilę, możemy uchwycić aparatem niesamowite obrazy. Dziś zapraszamy Was na krótką wycieczkę rowerową bądź spacer po jesiennym Pruszczu Gdańskim. To już niemal ostatni moment, by podziwiać miasto w tej odsłonie. Na drzewach jest coraz mniej liści, a te, które spadły schną, zmieniając swój kolor na brunatny.