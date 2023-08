Jesień w środku lata. Turyści uciekną z Wybrzeża?

Pustawo jest także w Kusym Dworze nad jeziorem Drawsko koło Czaplinka. To jeden z największych ośrodków wypoczynkowych w regionie pojezierza.

- Na tę chwilę mamy zajętych około połowy miejsc, co w sierpniu się nie zdarzało - słyszymy w recepcji. - Goście skracają pobyty lub je całkowicie odwołują. Szacuję, że zrobiło to około 20 procent gości. Co gorsza, do połowy sierpnia nie widać znaczącej poprawy aury. To dla nas cios, bo poprzedni rok po pandemii, która uderzyła w całą branżę, był bardzo udany. A teraz dobija nas pogoda.