Jesienne barwy Gdańska. Pogoda zachęca do spacerów i odkrycia miasta na nowo [GALERIA]

Gdańsk i okolice. Gdzie jesienią warto wybrać się na spacer?

Ścisłe centrum Gdańska, również i jesienią zachęca do częstych spacerów. Kolorowe liście, zdecydowanie spokojniejsze miasto w porównaniu do sezonu wakacyjnego, a także ostro świecące słońce, to idealna okazja do przechadzki.

Jak okolice Muzeum II Wojny Światowej oraz Placu Solidarności prezentują się w jesiennych barwach? Na alejkach nie brakuje spacerowiczów, którzy korzystając z dobrej pogody w październiku, decydują się na liczne piesze wycieczki.