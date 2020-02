Jest decyzja ws. terenów dawnej Gedanii we Wrzeszczu. Sąd Okręgowy w Gdańsku: spółka Robyg pozostaje użytkownikiem wieczystym

- Nie można było tracić z pola widzenia tego, że Skarb Państwa wytoczył proces o rozwiązanie użytkowania wieczystego, nie uprzedzając nowego nabywcy. Nie można obciążać aktualnego użytkownika wieczystego skutkami użytkowania przez spółkę Gedania. Okres niemalże 12 lat, w trakcie którego nieruchomość nie była wykorzystywana zgodnie z celem, to długi okres, ale to ułamek okresu, w jaki grunt został oddany na użytkowanie wieczyste. Teraz są zaplanowane działania, by ten teren zrewitalizować i doprowadzić go do ładu. To też przesłanka, by nie rozwiązywać tej umowy - mówił sędzia Michał Janik.

Sędzia odniósł się też do kwestii pomnika pamięci poległych podczas II wojny światowej gedanistów.