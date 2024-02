Jest ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie! Zamknięte kolejne miejsca w Gdańsku

Szczecińskie Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW przekazało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej.

Ostrzeżenie dotyczy całej części wschodniej strefy; od latarni morskiej w Rozewiu do wschodniej granicy Polski. Alert obowiązuje do północy. Synoptycy przewidują wiatr zachodni 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Gdański ratusz informuje, ze po miejskim ZOO zamknięte zostało również lodowisko w namiocie na Placu Zebrań Ludowych.