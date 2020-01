Jest pozwolenie na budowę gdańskiego oceanarium, ale brakuje pieniędzy. Kiedy powstanie kompleks Nautilus Gdańsk?

W ostatnich dniach ub. roku inwestor PFI Future otrzymał pozwolenie na budowę kompleksu Nautilus Gdańsk zlokalizowanego przy stadionie w Letnicy. Pod tą nazwą kryje się wielofunkcyjny obiekt strefy czasu wolnego z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną, hotelową, konferencyjną i usługową. Według prognoz kompleks odwiedzi rocznie ok. 2,5 mln osób.

Główną atrakcją ma być oceanarium z żywymi zwierzętami i roślinami występującymi m.in. w Oceanie Atlantyckim i Amazonce oraz egzotyczna laguna składająca się z tropikalnej roślinności, dziewięciu basenów i plaży z dostępem do wody, liczącej 400 m kw.

- Chcemy, aby Gdańsk sięgał po więcej, by stawał się coraz lepiej rozpoznawalną, ale i rozwijającą się w sposób zrównoważony destynacją turystyczną - podczas oficjalnej prezentacji dotyczącej realizacji inwestycji mówił prezes PFI Future Marek Nowara. - By stał się numerem jeden wybrzeża Bałtyku. Liczę, że nasza inwestycja przyczyni się do takiego właśnie rozwoju Gdańska.