Jest prawomocny wyrok dla Dominika W., wnuka b. prezydenta RP - 3 miesiące więzienia.

- Stroną aktywną i też stosującą przemoc był oskarżony. Prawdą jest, że pokrzywdzona w toku postępowania sądowego starała się „wybielić” postawę oskarżonego, zmniejszając jego rolę w zaistniałych zdarzeniach – stwierdziła sędzia Joanna Łaguna-Popieniuk z Sądu Okręgowego w Gdańsku w ustnym uzasadnieniu wyroku wydanego na 22-letniego dziś Dominka W. Dla wnuka byłego prezydenta RP utrzymała wyrok 3 miesięcy bezwzględnego więzienia i 20 godzin prac społecznych miesięcznie za znęcanie się nad partnerką, o czym więcej pisaliśmy tutaj.

W sprawie chodzi o awanturę mężczyzny z byłą partnerką, którą miał on skaleczyć nożem w sierpniu 2016 roku. Oskarżenie przekonywało, że mężczyzna przez ok. 2 lata znęcał się psychicznie i fizycznie nad byłą partnerką (m.in. popychał, szarpał i dusił ją do utraty przytomności) oraz ugodził ją nożem w nogę. Śledczym udało się przekonać tylko częściowo orzekający w I instancji Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, który w czerwcu 2019 r. skazał oskarżonego Dominika W., a to orzeczenie zostało utrzymane w apelacji.